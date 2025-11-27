پخش زنده
آبدانان؛ دیار شهیدان و سنگری که هرگز خالی از مردی و مردانگی نبوده؛ دیاری که نام هایی ماندگار را در شناسنامهاش، ثبت کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ آبدانان یکی از شهرستانهای استان ایلام است که با تقدیم نوجوانان، سرداران و دانشمندان شهید؛ به یکی از محورهای اصلی ایثار و مقاومت در تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تبدیل شده است.
این شهرستان به عنوان یکی از مناطق شاخص استان ایلام، نقشی تعیینکننده در عرصه دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت ایفا کرده است.
تقدیم شهدایی از نسلهای مختلف؛ تصویری روشن از پیوند ایمان، غیرت ملی و شجاعت مردمان آن است.
آنجا که به یک نام بزرگ؛ اما کم سن و سال میرسیم؛ کوچکترین شهید کشور، علی جرایه ۱۲ ساله؛ نامی که میگوید دفاع از وطن؛ حتی در سنین کودکی هم، در خون و رگ مردم این دیار جریان دارد و در کنار او سردار شهید صارم طهماسبی است که با رشادتهای خود در قامت یک فرمانده جسور، نماد اقتدار و ایستادگی رزمندگان این دیار، لقب گرفت و، اما یک نام آشنا که در دل تاریخ جاودانه شد؛ دانشمند شهید، داریوش رضایینژاد که با شهادت در مسیر توسعه علمی کشور، نشان داد؛ آبدانان نه تنها در میدان جنگ؛ بلکه در عرصه علم و فناوری نیز پرچمدار ایثار است.
این فداکاریها و جانفشانیها، آبدانان را به یک نقطه محوری در روایت دفاع مقدس تبدیل کرده است؛ جایی که ایثار، تنها یک خاطره تاریخی نیست؛ بلکه بخشی از هویت اجتماعی و فرهنگی مردم آن به شمار میرود.
آبدانان امروز، با یاد و نام شهیدان خود، همچنان سنگری مستحکم در امتداد گامهای دیروز و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی و الگویی الهامبخش برای نسلهای آینده به شمار میرود.
شهرستان آبدانان دویست و بیست و دو شهید، تقدیم آرمانهای انقلاب کرده است.