پلمب کارگاه غیرمجاز و کشف ۲۰ هزار لیتر آبلیموی غیربهداشتی در شیراز
رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی فارس از پلمب یک کارگاه غیرمجاز و کشف ۲۰ هزار لیتر آبلیموی غیربهداشتی در آن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی فارس از پلمب یک کارگاه غیرمجاز و کشف ۲۰ هزار لیتر آبلیموی غیربهداشتی در آن خبر داد.
سرهنگ حسن گودرزی اظهار کرد: در جهت اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سطح صنوف و اماکن عمومی، پس از اقدامات پلیسی یک کارگاه تولید آبلیموی غیرمجاز شناسایی و در این خصوص مقدار ۲۰ هزار لیتر آبلیموی غیربهداشتی کشف شد.
او افزود: در این خصوص متصدی کارگاه دستگیر، محل مذکور پلمب و پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرکز بهداشت شد.