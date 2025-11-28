سرهنگ حسن گودرزی اظهار کرد: در جهت اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سطح صنوف و اماکن عمومی، پس از اقدامات پلیسی یک کارگاه تولید آبلیموی غیرمجاز شناسایی و در این خصوص مقدار ۲۰ هزار لیتر آبلیموی غیربهداشتی کشف شد.

او افزود: در این خصوص متصدی کارگاه دستگیر، محل مذکور پلمب و پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرکز بهداشت شد.