در سفر استانی استاندار همدان به شهرستان نهاوند چند طرح به بهره برداری رسید و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری‌شمسی در سفر به شهرستان نهاوند، با حضور در گلزار شهدای این شهرستان، به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.

استاندار همدان همچنین در آیین بهره‌برداری از طرح‌های شهرستان نهاوند با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مدیران استان و پیگیری مستمر مصوبات گفت: مدیران باید در مناطق مختلف حضور یابند، مشکلات مردم را بررسی و با جدیت برای حل آنها اقدام کنند.

حمید ملانوری‌شمسی با اشاره به همکاری امامان جمعه، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی، پیشرفت‌های مهم را نتیجه وفاق و همدلی مسئولان محلی و استانی بیان کرد و افزود: برای حل مشکلات، چاره‌ای جز بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان نداریم.

همچنین امروز دیدار چهره به چهره استاندار با مردم شهرستان نهاوند برگزار شد.

در این دیدار، مردم مشکلات و مطالبات خود را مستقیماً با استاندار مطرح کردند و مسئولان هم ضمن شنیدن دغدغه‌ها، وعده پیگیری و رفع مسائل شهرستان را دادند.

ستاد توسعه و پیشرفت شهرستان نهاوند هم به ریاست استاندار همدان برگزار شد.

این جلسه با هدف بررسی روند اجرای طرح‌های عمرانی، اقتصادی و اجتماعی شهرستان، رفع موانع توسعه و تسریع در اجرای مصوبات ستاد برگزار شد.