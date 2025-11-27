



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جشنواره فرهنگی‌ـ ورزشی طلاب بسیجی استان فارس که با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای روحانی، شهید کمال قاسمی قره‌حسنلو و شهید مدافع حرم محمد مسرور برگزار شده بود، امروز پس از سه روز رقابت فشرده به کار خود پایان داد.

این رویداد که از ۴ تا ۶ آذر ماه جریان داشت، با حضور گسترده طلاب از سراسر استان و در قالب مجموعه‌ای از رقابت‌های ورزشی برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در رشته‌های متنوعی همچون فوتبال، والیبال، دوومیدانی، شنا، تیراندازی، آمادگی جسمانی، تنیس روی میز، ووشو و تکواندو به مصاف یکدیگر رفتند؛ رقابت‌هایی که به گفته برگزارکنندگان، با هدف ایجاد نشاط، تقویت همبستگی طلاب و ارتقای آمادگی جسمانی آنان طراحی شده بود.