پخش زنده
امروز: -
متخصصان کاشیکار شهرهای اراک و اصفهان در حال مرمت گنبد امامزاده سید محمد (ع) شهرستان تفرش هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج مراسم نمایش اقتدار بسیجیان شهرستان میلاجرد با حضور خانوادههای شهدا، بسیجیان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
اجرای سرود ۵۰۰ نفره دانش آموزان بسیجی از برنامههای این همایش بود.
------------
به همین مناسبت در شهرستان آشتیان هم اجتماع بزرگ بسیجیان برگزار شد.
----------------
همایش اقتدار و اجتماع بزرگ بسیجیان شهرستان محلات هم باحضور اقشار مختلف مردم و درسالن شهدای فتح المبین این شهر برگزار شد.
---------------
بسیجیان شهرستان دلیجان هم در همایشی هفته بسیج را گرامی داشتند.
---------------
متخصصان کاشیکار شهرهای اراک و اصفهان در حال اجرای عملیات کاشیکاری و مرمت گنبد امامزاده سید محمد (ع) شهرستان تفرش هستند.