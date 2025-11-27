به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج مراسم نمایش اقتدار بسیجیان شهرستان میلاجرد با حضور خانواده‌های شهدا، بسیجیان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

اجرای سرود ۵۰۰ نفره دانش آموزان بسیجی از برنامه‌های این همایش بود.

به همین مناسبت در شهرستان آشتیان هم اجتماع بزرگ بسیجیان برگزار شد.

همایش اقتدار و اجتماع بزرگ بسیجیان شهرستان محلات هم باحضور اقشار مختلف مردم و درسالن شهدای فتح المبین این شهر برگزار شد.

بسیجیان شهرستان دلیجان هم در همایشی هفته بسیج را گرامی داشتند.

متخصصان کاشی‌کار شهر‌های اراک و اصفهان در حال اجرای عملیات کاشی‌کاری و مرمت گنبد امامزاده سید محمد (ع) شهرستان تفرش هستند.