به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ تقویت وحدت ملی و فرهنگ و تفکر بسیجی به عنوان قدرت بازدارنده کشور، مهمترین محور‌های همایش اقتدار بسیجیان در بوکان بود.

در این همایش سردار محمد حسین رجبی فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب، تنوع قومیت‌ها و مذاهب و وحدت و هوشیاری و انسجام ملی را سرمایه‌ای عظیم در مقابل توطئه‌های دشمنان دانست.

در ادامه خشایار صنعتی، فرماندار شهرستان بوکان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: بسیجیان نماد خدمتگزاری و بازوی قدرتمند اقتدار و صیانت از ایران اسلامی هستند.