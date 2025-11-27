محمد زند روحانی، رئیس انجمن کوراش خراسان رضوی به عنوان مربی تیم ملی کوراش مردان انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، با صدور حکمی از سوی داریوش خسرویار، سرپرست انجمن کوراش کشور، محمد زند روحانی رسماً به‌عنوان مربی تیم ملی بزرگسالان کوراش مردان جمهوری اسلامی ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی جهانی کوراش ۲۰۲۵ منصوب شد.

این حکم بر اساس ماده ۱۳ اساسنامه انجمن و با استناد به سوابق ارزشمند، توان فنی بالا و تجربه موفق زند روحانی در توسعه کوراش کشور صادر شده است.

محمد زند روحانی که هم‌اکنون ریاست انجمن کوراش خراسان رضوی را بر عهده دارد، از چهره‌های شناخته‌شده کوراش کشور محسوب می‌شود و پیش‌تر تجربه مربیگری تیم‌های ملی جوانان و حضور مؤثر در برنامه‌های توسعه‌ای این رشته در سطح استان و کشور را در کارنامه دارد.