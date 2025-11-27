پخش زنده
امروز: -
سومین دوره جشنواره منطقهای هه لپه رکی امروز و فردا به میزبانی مهاباد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ جشنواره منطقهای ههلپهرکی، امسال با رنگ و ریتمی متفاوت در مهاباد آغاز شد؛ رویدادی که هویت و آیینهای دیرینه مردم کورد را در قالبی هنرمندانه روایت میکند.
سومین دوره جشنواره منطقهای هه لپه رکی امروز و فردا میزبان هنرمندانی از پنج استان کشور است که هنر و آیینی دیرینه را به صحنه میآورند.
۲۰۰ هنرمند درقالب ۱۰ گروه از استانهای ایلام، کرمانشاه، کردستان، تهران و آذربایجانغربی پس از ارزیابی ۹۷ اثر رسیده به دبیرخانه، به مرحله نهایی این رویداد راه یافتهاند.
در روز نخست، شش گروه و در روز دوم چهار گروه دیگر روی صحنه خواهند رفت و همزمان با اجراهای سالن، برنامههای خیابانی نیز در چند نقطه از مهاباد برپا میشود.
همچنین ۱۰ عکاس حرفهای لحظات اجرای ههلپهرکی را ثبت میکنند تا آثار آنان همراه با بخش اصلی داوری شود.
جشنوارهای که هدف از آن معرفی استعدادهای هنری مناطق کردنشین، تبادل تجربه میان گروهها و پاسداشت ریشههای اصیل هنرهای آیینی عنوان کرد.
هه لپهرکی تنها یک رقص نیست؛ روایت پیوند نسلها و تجلی هویت مردم کرد است. جشنواره امسال در مهاباد، فرصتی دوباره برای تماشای این میراث کهن و گامی برای حفظ و معرفی گستردهتر آن است.