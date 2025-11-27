شش نفر در اثر برخورد تریلر و خودرو سواری پراید در بزرگراه کاشان- اصفهان مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اورژانس کاشان گفت: تصادف بین تریلر و پراید در بزرگراه کاشان- اصفهان پیش از ظهر امروز اتفاق افتاد که بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های عوارضی و الغدیر از ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس از هلال احمر به محل اعزام شدند.

مهرداد فرزندی پور افزود: شش مصدوم حادثه که همگی از سرنشینان خودرو پراید بودند، پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.