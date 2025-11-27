به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، فاز نخست محور تاریخی خیابان نبی‌اکرم (ص) در شهر شاهدیه با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال و در مساحتی به وسعت پنج هزار متر مربع به بهره‌برداری رسید. این پروژه به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم ساماندهی بافت تاریخی شاهدیه، با هدف ارتقای کیفیت محیط شهری و احیای هویت تاریخی محله بیدراز اجرا شده است.

این افتتاحیه در جریان بازدید دکتر کورش امیدی‌پور، معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و هیئت همراه از شهر شاهدیه انجام شد. وی در ارزیابی اقدامات عمرانی این شهر گفت: در بافت قدیم شاهدیه، عملیات سنگ‌فرش، بازگشایی و آسفالت معابر از جمله فعالیت‌هایی است که نقش مؤثری در بهبود سیمای شهری و تسهیل عبور و مرور شهروندان داشته است.

در ادامه بازدید، ساختمان جدید ایستگاه آتش‌نشانی شاهدیه نیز مورد بررسی قرار گرفت. این مجموعه با طراحی اصولی و استحکام سازه‌ای مناسب، متناسب با نیاز‌های آینده شهر احداث شده و پیش‌بینی می‌شود بخش مهمی از نیاز‌های ایمنی و امدادی شاهدیه را در سال‌های آتی تأمین کند.

معاون امور شهرداری‌های کشور با اشاره به رسالت حمایتی سازمان شهرداری‌ها اظهار داشت: پشتیبانی فنی، مالی، مدیریتی و اجرایی از شهرداری‌ها از اولویت‌های این سازمان است. وی افزود: تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات امداد و نجات برای شهرداری‌های استان یزد، از جمله شاهدیه، در دستور کار قرار دارد و حمایت‌های لازم در حوزه اعتبارات مالی نیز انجام خواهد شد.

وی همچنین درباره تأمین نیروی انسانی آتش‌نشانی شاهدیه گفت: با توجه به ضوابط استخدامی و لزوم برگزاری آزمون‌های مربوطه، مقرر شد با همکاری استانداری یزد راهکار‌های لازم برای رفع کمبود نیرو بررسی و اتخاذ شود.

همچنین مراسم افتتاح فاز نخست پروژه بافت تاریخی محله بیدراز با حضور دکتر امیدی‌پور، سجاد معاون فرمانداری یزد، مهندس سیدعلی میرنژاد شهردار شاهدیه و اعضای شورای اسلامی شهر برگزار شد. این پروژه از محل منابع داخلی شهرداری شاهدیه تأمین اعتبار شده است.

در پایان این مراسم، معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و هیئت همراه از سایر بخش‌های بافت تاریخی شاهدیه و همچنین ایستگاه آتش‌نشانی شهر بازدید کردند و روند اجرای فعالیت‌ها و امکانات موجود را مورد بررسی قرار دادند.