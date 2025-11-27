پخش زنده
عقبه سد کرخه، بالغ بر ۶۰ کیلومتر از خاک آبدانان را در بر میگیرد؛ اما زمینهای کشاورزی این محدوده از برداشت آب آن، محروم هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ آب عقبه سد کرخه میتواند؛ با مشروب کردن زمینهای زراعیِ بخش کلات مورموری، موجب رونق کشاورزی این منطقه شود؛ اما کشاورزان، اجازه استفاده از این ظرفیت را ندارند.
درویشی، کارشناس جهاد کشاورزی آبدانان میگوید: در صورت استفاده کشاورزان از آب عقبه سد، پانزده هزار هکتار از اراضی دیم کلات مورموری، آبی میشود.
مطالبه دسترسی به آب عقبه سد کرخه؛ حالا ۲۰ ساله شده است.