پخش زنده
امروز: -
مرتضی نعمتی کار خود را در مسابقات جهانی کاراته با برد مقابل نماینده تونس آغاز کرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین مبارزه وزن منهای ۷۵ کیلوگرم مسابقات جهانی کاراته در قاهره، مرتضی نعمتی با نتیجه یک بر صفر برابر رایان تِلیلی از تونس به پیروزی رسید. نعمتی که در گروه چهارم این وزن قرار دارد، باید در ادامه به مصاف کوئینتین ماهالودن از بلژیک و نورقنات آژیکونوف از قزاقستان برود.
این رقابتها بهعنوان مهمترین رویداد سال کاراته جهان در سالن اصلی مجموعه ورزشی قاهره در حال برگزاری است و مبارزات این وزن برای تعیین نفرات صعودکننده ادامه دارد.