به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از ژنو، هیات جمهوری اسلامی ایران متشکل از نماینده جامعه زرتشتیان، دو نماینده از قوم کرد، نماینده قوم بلوچ و نماینده جامعه سنی مذهب که جهت شرکت در هجدهمین نشست مجمع اقلیت‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به سر می‌برند، با نیکولاس لورات گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور اقلیت‌ها ملاقات کردند.

در این ملاقات، هیات ایرانی بر موضوعاتی همچون تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر استان‌های مرزی کشورمان، رویکرد دوگانه و سیاسی غرب با موضوع حقوق بشر، ضرورت حفظ تنوع فرهنگی به عنوان یک امتیاز برای کشور‌ها و اجتناب از تبدیل آن به عامل تفرقه، نفاق و ناامنی تاکید نمود.

هیات ایرانی همچنین اظهار داشتند، همه مردم ایران بدون هر گونه تبعیضی، از تمامی حقوق شهروندی برخوردار هستند و از حق تضمین شده‌ای برای مشارکت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بهره مند هستند.