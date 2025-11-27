پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان کنارک از پیدا شدن و بازگرداندن یک کیف حاوی بیش از پنجاه میلیارد ریال طلا و مدارک مهم رسمی به صاحب آن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرگرد دالوند گفت: ماموران انتظامی این شهرستان در جریان خدمترسانی و گشتزنی، کیفی گمشده حاوی مقادیری طلا، مدارک هویتی اعضای یک خانواده، اسناد منازل، فیش حج، کارتهای بانکی و دیگر مدارک مهم را پیدا کردند.
وی افزود: پس از کشف کیف، اقدامات لازم برای شناسایی مالک به شیوههای مختلف، از جمله اعلام موضوع از طریق رسانهها و پیگیریهای صنفی انجام شد.
فرمانده انتظامی کنارک ادامه داد: در پی این اطلاعرسانی، مالک طلا و مدارک با مراجعه به پلیس شهرستان، ادعای مالکیت خود را مطرح کرد و پس از انجام استعلامهای قانونی و تأیید صحت ادعا، کیف حاوی طلا و مدارک، به ارزش بیش از پنجاه میلیارد ریال به وی تحویل داده شد.
سرگرد دالوند با تأکید بر وظیفهمندی و تعهد کارکنان انتظامی گفت: امانتداری، صداقت و خدمترسانی به مردم نخستین وظیفه ماست و به این مسئولیت افتخار میکنیم.
وی همچنین با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ امانتداری در جامعه بیان کرد: امانتداری در مسائل مادی و معنوی ضرورتی مهم است که باید در میان آحاد مردم تقویت شود.
فرمانده انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس همواره در کنار مردم است و برای حفظ امنیت، اموال و حقوق شهروندان تلاش میکند.
از مردم نیز میخواهیم در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا پیدا کردن اموال، موضوع را سریعاً به پلیس اطلاع دهند تا امکان پیگیری و بازگرداندن آن به صاحب اصلی فراهم شود.