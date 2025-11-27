پخش زنده
امروز: -
در آخرین روز از هفتهی بسیج، چهار طرح در مبارکه به همت بسیج سازندگی به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار مبارکه با اشاره به افتتاح این طرحها با هزینهای بالغ بر ۶میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان گفت: این طرحها شامل افتتاح جادهی روستای باغملک به زیباشهر، روکش آسفالت جادهی سلامت محلهی لنج، کانون فرهنگی ورزشی جوانان بسیج شهید آیت الله رئیسی در مسجد بلال مبارکه و یک دستگاه برش لولههای فلزی در منطقه کارگاهی شهر طالخونچه است.
محمدرضاعسگریان در ادامه افزود: امروز همچنین کلنگ ساخت یک واحد مسکونی برای یک نیازمند در محلهی بداغ آباد شهر مبارکه به زمین زده شد.
وی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا به امروز، ۷۰ طرح با اعتباری بالغ بر ۱۶میلیارد تومان با کمک بسیج سازندگی در شهرستان به بهره برداری رسید.