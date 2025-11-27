به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ کارشناسان کاهش بارش ها، برداشت بی رویه آب از منابع زیر زمینی وکاهش آب ورودی به تالاب و تغییرات اقلیمی را از مهمترین دلایل خشک شدن بهشت پرندگان مهاباد می‌دانند، عواملی که بلای جان دریاچه ارومیه هم شد.

اینجا تالاب بین المللی کانی برازان که معروف به بهشت پرندگان، اما دیگر نه خبری از نوای خوش پرندگان هست و نه شر شر آب.

اهالی منطقه هم که سالهاست زندگی و معیشت آنها به این تالاب گره خورده می‌گویند، تالاب کانی برازان با مساحت بیش از یکهزارهکتار مأمن بیش از ۱۸۵ گونه پرنده مهاجر و بومی یکی از تالاب‌های اقماری جنوب دریاچه ارومیه است، دریاچه‌ای با وسعت پنج هزارکیلومتر مربع که خودش هم حال و روزش چندان تعریفی ندارد.

اما چرا دریاچه ارومیه به این حال و روز افتاده و حالا به سختی نفس می‌کشد.

به گفته کارشناسان برای احیای کامل دریاچه ارومیه باید هر سال سه میلیارد متر مکعب آب به طور متوالی به مدت ده سال وارد این دریاچه شود.