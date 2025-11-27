یک دستگاه مینی‌بوس حامل دانش‌آموزان که برای شرکت در مسابقات فوتبال عازم همدان بود، از مسیر جاده خارج و دچار حادثه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بلافاصله پس از اطلاع‌رسانی دو دستگاه آمبولانس اورژانس شهرستان ملایر به همراه تیم‌های درمانی به محل اعزام شدند.

بعد از انجام اقدامات درمانی توسط کارشناسان اورژانس شهرستان ملایر هشت مصدوم برای ادامه درمان به بیمارستان امام حسین ملایر اعزام شدند و ۵ نفر دیگر در محل حادثه بصورت سرپایی درمان شدند.

بر اساس این گزارش، خوشبختانه وضعیت عمومی تمامی مصدومان رضایت‌بخش گزارش شده و مصدوم بدحال وجود ندارد.

این حادثه با واکنش سریع نیرو‌های درمانی مدیریت شد و تلاش‌های درمانی ادامه دارد تا دانش‌آموزان هرچه سریع‌تر بهبود کامل یابند و ترخیص شوند.

روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان هم با ابراز تأسف از وقوع حادثه امروز در مسیر جاده ملایر- همدان اعلام کرد، در این تاریخ هیچ‌گونه اعزامی از سوی آموزش و پرورش شهرستان ملایر انجام نشده و اعزام مربوط به یک تیم فوتبال باشگاهی بوده است.