تیم‌های ملوان بندرانزلی و پیکان تهران از ساعت ۱۵:۳۰ فردا ۷ آذر در ورزشگاه پاس قوامین تهران به مصاف هم می‌روند.

تقابل ملوان و پیکان در تهران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چارچوب هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور جام خلیج فارس دو تیم ملوان بندرانزلی و پیکان تهران از ساعت ۱۵:۳۰ فردا در ورزشگاه پاس قوامین تهران به مصاف هم می‌روند.

میثم حیدری با کمک علیرضا ایلدروم، سجاد ایرانپور و کیوان علی محمدی این دیدار را قضاوت خواهند کرد. مهناز ذکایی و غلامرضا ادیبی هم کمک داوران اتاق VAR این دیدار خواهند بود.