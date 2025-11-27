وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: استان خراسان شمالی ظرفیت ویژه‌ای در بخش هنر و فرهنگ و مفاخر دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سید عباس صالحی امروز در دیدار با استاندار خراسان شمالی گفت: این خطه از کشور به لحاظ فرهنگ عمومی و داشتن اقوام و مشاهیر و مفاخر، ظرفیت مناسبی برای فعالیت‌های فرهنگی دارد.

وی افزود: طرح‌های ناتمام و تاخیر در زمان بهره برداری از آنها می‌تواند ناامیدی را در میان مردم منعکس کند از این رو تکمیل این طرح‌ها باید سرعت گیرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به طرح در دست اجرا در استان خراسان شمالی، گفت: مجتمع فرهنگی و هنری در دست اجرا با زیربنای قابل توجه‌ای نیازمند اعتبار زیادی است که در این باره باید برون سپاری انجام و متقاضیان سرمایه گذاری وارد عرصه شوند.

وی افزود: در سفر دولت به این استان، اعتباراتی برای این طرح در نظر گرفته شد و اقداماتی برای سرعت دادن به آن انجام شده، اما بهترین راه، ورود بخش خصوصی است و باید تلاش شود این طرح‌های ناتمام را از فضای نفس گیر نجات دهیم.

صالحی اظهار کرد: کمک به اجرای موزه فرهنگ معاصر، ایجاد ساختمان اداری فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز هنرستان فرهنگ معاصر سه اقدام مهمی است که باید با کمک مسولان در این استان انجام شود.

سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز پنجشنبه برای حضور در همایش ملی شناخت مفاخر خراسان‌شمالی با محوریت بزرگداشت ابوالعباس احمد اسفراینی به خراسان شمالی سفر کرده است.