شرکت دانشبنیان ایریکو با بازسازی بیش از ۲۰۰ دستگاه لوکوموتیو و ۳۰۰ واگن مسافری مستهلک، نقش مهمی در نوسازی ناوگان ریلی کشور ایفا کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ شرکت دانشبنیان ایریکو با هدف نوسازی و بازسازی ناوگان ریلی کشور فعالیت میکند و تاکنون دستاوردهای قابل توجهی در این زمینه داشته است.
این شرکت موفق شده است بیش از ۲۰۰ دستگاه لوکوموتیو جیام راهآهن را در کارخانه بازسازی و به خطوط ریلی تحویل دهد.
همچنین بیش از ۳۰۰ دستگاه واگن مسافری مستهلک که قابلیت استفاده نداشتند، در این کارخانه بازسازی شده و دوباره به چرخه حمل و نقل کشور بازگشتهاند.
با تلاش متخصصان و وجود خطوط تولید پیشرفته، شرکت ایریکو توانسته است پاسخگوی نیازهای متنوع بازار و طرحهای خاص باشد.
در حال حاضر حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر به صورت مستقیم در این مجموعه مشغول به کار هستند و با توسعه کارخانه، ظرفیت اشتغالزایی میتواند تا هزار نفر افزایش یابد.
بزرگترین چالش این شرکت، تامین سرمایه در گردش است؛ زیرا فرآیند بازگشت سرمایه به دلیل طولانی بودن پروژهها زمانبر است.
با این حال، شرکت ایریکو به عنوان نمونهای موفق از تبدیل یک واحد صنعتی به یک مجموعه فناور و دانشبنیان، توانسته است ظرفیت تولید سالیانه تا ۱۰۰۰ واگن را ایجاد کند و نقش مهمی در ارتقای ناوگان ریلی کشور ایفا نماید.