مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از آزادسازی و بازگرداندن بیش از ۱۵ هزار مترمربع از اراضی ملی و دولتی استان به بیت‌المال در آبان‌ماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روح‌اله عمادی بیان کرد: این میزان رفع تصرف با تلاش شبانه‌روزی یگان حفاظت از اراضی این اداره‌کل و با پشتیبانی عوامل انتظامی در پنج شهرستان استان انجام شد.

وی ارزش ریالی این اراضی بازپس گرفته شده را بیش از یک هزار و ۵۳۷ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این عملیات با درایت و هوشیاری نیرو‌های یگان و اقدام به موقع آنان به نتیجه رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به انجام هشت مورد رفع تصرف در شهرستان‌های ماهشهر، آبادان، اهواز، اندیمشک و رامهرمز، خاطرنشان کرد: عوامل یگان حفاظت اراضی با قاطعیت در برابر سودجویان و متجاوزان به اموال عمومی ایستاده و دست آنان را کوتاه می‌کنند.

عمادی تصریح کرد: این یگان به‌طور مستمر و شبانه‌روزی، تحرکات احتمالی در اراضی دولتی و ملی استان را رصد کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را پیگرد قضایی می‌کند.

وی از همکاری مقام قضایی و همراهی مقامات انتظامی استان در مبارزه با زمین‌خواری و حفظ حقوق بیت‌المال قدردانی و تعامل یگان حفاظت با اداره حقوقی را در این مسیر مؤثر ارزیابی کرد.

عمادی همچنین از دقت و تیزهوشی روسای ادارات راه و شهرسازی شهرستان‌ها در این زمینه قدردانی کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از شهروندان خواست تا مشاهدات خود از موارد زمین‌خواری را به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اطلاع دهند.