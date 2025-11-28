به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ پانزدهمین سالگرد شهادت شهید شهریاری و نخستین یادواره شهید طهرانچی از شهدای هسته‌ای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان برگزار شد.

همسر شهید مجید شهریاری، دانشمند هسته‌ای و استاد دانشگاه شهید بهشتی، با تاکید بر ویژگی‌های اخلاقی و علمی او، شهید شهریاری را الگویی تمام‌عیار برای دانشجویان و همکاران دانست و افزود: «زندگی مشترک ما سراسر تواضع، عشق و خدمت به دیگران بود.»

دکتر شهریاری سال ۱۳۴۵ در زنجان متولد شد و تحصیلات خود را در رشته مهندسی الکترونیک و مهندسی هسته‌ای در دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر و شریف به پایان رساند.

او هشتم آذر ۱۳۸۹ در تهران در یک عملیات تروریستی به شهادت رسید و همسرش در این حادثه مجروح شد.