استاندار ایلام گفت: دولت چهاردهم با تمرکز بر توسعه دیپلماسی مرزی و تسهیل تجارت، برنامه‌ای مشخص برای ارتقای صادرات و واردات از مرز مهران تدوین کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی در نشست شورای مبادلات مرزی استان ایلام اظهار کرد: تسهیل فرآیند صدور کالا و ایجاد زیرساخت‌های باکیفیت در پایانه تجاری مهران، نقش مهمی در افزایش تراز صادراتی استان دارد.

نماینده عالی دولت در استان با اشاره به مجوز دولت برای ورود نهاده‌های کشاورزی بدون انتقال ارز، این اقدام را عاملی مؤثر در رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان دانست.

وی همچنین بر اهلیت‌سنجی سرمایه‌گذاران، ساماندهی محوطه گمرکی، رعایت استاندارد‌های ایمنی و استفاده از تابلو‌های فارسی و عربی در مرز تأکید کرد.