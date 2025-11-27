به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون اجرایی سپاه لرستان گفت: مسابقات ورزشی «جام شهدای اقتدار» در پنج رشته دارت، تیراندازی، آمادگی جسمانی، تکواندو و شنا در خرم آباد در حال برگزاری است.

سرهنگ فریبرز حاتمی افزود: بیش از ۳۰۰ نفر از همسران و فرزندان کارکنان سپاه استان در این دوره از مسابقات شرکت می‌کنند.

وی هدف از برگزاری این مسابقات را استعدادیابی و بالا بردن سطح آمادگی جسمانی شرکت کنندگان عنوان کرد.