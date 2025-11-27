در چارچوب سیاست‌های ملی توسعه انرژی‌های پاک روند واگذاری اراضی ملی آذربایجان‌شرقی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی با سرعت و دقت بیشتری دنبال می‌شود و بخش قابل توجهی از این اراضی وارد مرحله اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،علیرضا محمدنژاد داریانی مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در حاشیه تور رسانه‌ای مدیریت امور اراضی سازمان و در آستانه روز جهانی خاک ضمن تشریح آخرین اقدامات انجام‌ شده اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های دولت محترم برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برنامه جامعی برای شناسایی، ارزیابی و واگذاری اراضی مناسب به سرمایه‌گذاران تدوین و اجرا شده است. تاکنون ۱۶۰۰ هکتار اراضی ملی مراحل کارشناسی و تصویب در کمیسیون ماده ۲۱ را پشت سر گذاشته و از این میزان ۱۱۲۸ هکتار به صورت رسمی تحویل متقاضیان واجد شرایط شده است.

وی افزود: تمامی فرآیند‌ها با رعایت اصول شفافیت، قوانین واگذاری اراضی، ملاحظات منابع طبیعی و با نظارت کامل دستگاه‌های تخصصی انجام شده و پروژه‌ها در بسیاری از شهرستان‌ها نظیر تبریز، اسکو، آذرشهر، عجب‌شیر، ملکان، بناب، شبستر، مرند، سراب، هریس، بستان‌آباد و هشترود در حال ورود به فاز اجرایی هستند.

سید سجاد حسینی معاون توسعه و ساماندهی مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به رویکرد‌های فنی و محیط‌زیستی این طرح گفت: انتخاب عرصه‌ها با دقت کامل و بر اساس شاخص‌هایی همچون کم‌بازده بودن، فاقد پوشش گیاهی ارزشمند بودن و قرار گرفتن در خارج از اراضی کشاورزی و مراتع حساس انجام شده است. این واگذاری‌ها گامی مهم در جهت بهره‌گیری از ظرفیت تابش مطلوب خورشید در استان و حرکت به سمت اقتصاد سبز محسوب می‌شود.

حسینی اضافه کرد: پروژه‌های در دست اجرا علاوه بر افزایش تولید انرژی پاک، باعث کاهش آلاینده‌های محیطی، ایجاد اشتغال پایدار و تحقق اهداف سند برنامه هفتم توسعه خواهند شد. به همین دلیل سرمایه‌گذاری در بخش انرژی خورشیدی یکی از مطمئن‌ترین و پایدارترین حوزه‌های اقتصادی استان به شمار می‌رود.

مدیران امور اراضی استان در پایان از سرمایه‌گذاران واجد شرایط دعوت کردند در چارچوب مقررات نسبت به مشارکت در توسعه انرژی‌های نو اقدام نمایند. سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی نیز آمادگی خود را برای تسهیل فرایندها، هماهنگی بین‌دستگاهی و تسریع در صدور مجوز‌ها اعلام کرد تا مسیر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان با شتاب بیشتری ادامه یابد.