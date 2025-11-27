کارشناس مسئول بیماری‌های تنفسی دانشگاه علوم پزشکی قزوین اعلام کرد: روند انتقال و شدت آنفولانزا در استان سریع بوده و حدود ۳۰ درصد از آزمایش‌های بیماران دارای علائم تنفسی، مثبت تشخیص داده شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، قندیان کارشناس مسئول بیماری‌های تنفسی و آنفولانزای دانشگاه علوم پزشکی قزوین در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۰ با اشاره به روند سریع انتقال این بیماری در مقایسه با سطح جهانی (۱۵ درصد)، اعلام کرد که در کشور و به ویژه استان قزوین، حدود۳۰ درصد یا بیشتر از آزمایش‌های انجام شده برای بیماران با علائم تنفسی، مثبت بوده است.

وی افزود: ۱۵ درصد از کل مراجعین به مراکز درمانی دارای علائم بیماری‌های تنفسی و شبه آنفولانزا هستند که این آمار نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی داشته و موارد بستری نیز در بیمارستان‌ها رو به افزایش است.

قندیان در خصوص تفاوت آنفولانزا با سرماخوردگی و کرونا توضیح داد که علائم آنفولانزا به‌طور ناگهانی بروز کرده و شامل درد شدید عضلانی، سردرد و سرفه است، در حالی که سرماخوردگی بیشتر با علائم فوقانی دستگاه تنفسی (آبریزش بینی و چشم) همراه است و در کرونا احتمال درگیری ریه و سیستم تنفسی تحتانی بیشتر است؛ هرچند تشخیص قطعی نیازمند آزمایش است.

این کارشناس از مردم خواست تا با توجه به افزایش موارد و هوای آلوده، پروتکل‌های بهداشتی، به‌ویژه استفاده از ماسک، را مجدداً به طور جدی رعایت کنند.