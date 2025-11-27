مهدی تاج در حاشیه مسابقات جام شهدای اقتدار کشور در گفتگو اختصاصی با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، درباره توجه ویژه شهید سلامی به فوتبال، اظهار داشت: به این شهید ارادت داشته و توفیق دوستی با او را داشتم. ضمن اینکه سردار سلامی کامل و خیلی گسترده در جریان مسائل مربوط به فوتبال مثل سربازی بازیکنان تیم ملی بود و برای برخی اعزام‌ها حتی هواپیما در اختیار ما گذاشت. برگزاری این تورنمنت کمترین کاری است که فدراسیون فوتبال می‌توانست انجام بدهد.

وی درباره کارشکنی آمریکا برای صدور روادید اعضای هیئت ایرانی جهت حضور در قرعه‌کشی جام جهانی و اینکه ظاهراً فدراسیون علاقه‌ای ندارد باتوجه‌به صادرنشدن ویزا برای برخی اعضای این هیئت نماینده‌ای از کشورمان در قرعه‌کشی شرکت کند، گفت: شب گذشته فیفا برای ما بلیت صادر کرد و حتی ویژه برای من هتل در نظر گرفته، اما سیاست هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بر این است که باید به همه نفرات ویزا داده شود تا اقتدار کشور خرج این بحث‌ها نشود.

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: ارزیابی ما بر این است که مقداری ماجرا سیاسی تلقی می‌شود. همین امروز به اینفانتینو این را گفتیم که موضوع کاملاً سیاسی است. از نوع رفتار افرادی که در امارات ویزا می‌دهند و سؤال‌هایشان مشخص است. ارزیابی می‌کنیم فیفا باید جلوی این رفتار بایستد. حتی اینفانتینو پس از بازی به رختکن ما آمد و گفت به‌خاطر قلب آقای مهدی تاج این کار را انجام می‌دهم.

تاج اضافه کرد: حتماً او موضوع را پیگیری می‌کند و باید هم این کار را انجام بدهد، اما زور اینفانتینو هم تا جایی می‌رسد. اگر این اتفاق نیفتاده، ارزیابی وزارت خارجه ما بر این است که آمریکایی‌ها باز هم کارشان را ادامه می‌دهند. حتی اگر همه ویزا‌ها را بدهند شاید خود ما بیشتر از ۴_۳ نفر را اعزام نکنیم، اما اینکه با کشور ما سبک برخورد کنند، پذیرفتنی نیست. فدراسیون فوتبال باید بر رویه شهدای اقتدار قدم بردارد.

وی در پاسخ به این سؤال که با این شرایط چه تضمینی هست این کار را برای بازیکنان تکرار نکنند، عنوان کرد: وزارت خارجه هم این را می‌گوید که ممکن است در آینده این بحث به بازیکنان سرایت کند. همان گونه که در کشتی و سایر رشته‌ها چنین کاری اتفاق افتاده است. به همین دلیل مسیر خود را می‌رویم و در هر لحظه تصمیم‌گیری خاصی داریم. با وزارت خارجه و مسئولان در تماس هستیم و متناسب با شرایط تصمیم مقتضی می‌گیریم. فعلاً نظر هیئت رئیسه فدراسیون این است که هیچ‌کس در قرعه‌کشی شرکت نکند تا همه ویزا‌ها بیاید.

رئیس فدراسیون درمورد اینکه آیا داور شهرآورد قطعاً ایرانی است، گفت: داور که باید ایرانی باشد، اما به هر جهت تصمیم‌های VAR قرار است به تماشاگران گزارش داده شود. شرایط برای برگزاری این بازی به‌خوبی پیش می‌رود و در شورای تأمین جلساتی گذاشته شده است. هنوز هم می‌توان گفت باتوجه‌به نیروی انتظامی و یگان ویژه نمی‌توان گفت بازی قطعاً در اراک انجام می‌شود، اما پیشنهاد پرسپولیس اراک است و نظر ما هم نظر میزبان است، زیرا اختیاری نداریم که زمین بازی را عوض کنیم.

تاج تأکید کرد: بااین‌حال نیروی انتظامی نامه زده و به من توصیه‌هایی کرده بود که به باشگاه ارجاع دادم تا خودشان تصمیم بگیرند. بحث جایگزینی نیست بلکه این کار را انجام دادم تا موارد را به کمک هم حل کنیم.

وی درمورد حواشی مدیران برخی باشگاه‌ها در فضای مجازی، گفت: در گذشته مدیران باشگاه‌ها توسط سهام‌داران یا مدیران کارخانه‌های حمایت‌کننده انتخاب شده و شروع به کار می‌کردند. الان بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور و نامه‌ای که روز گذشته برای همه باشگاه‌ها ارسال کردیم، مدیران همه باشگاه‌ها باید قبل از انتخاب، به فدراسیون پیشنهاد شوند تا از کمیته‌های قضایی خودمان و ارکان ذی‌ربط صلاحیت آنها را اتخاذ کنیم. پس از آن می‌توانند مشغول به کار شوند. این موضوع درباره مدیران رسانه نیز صدق می‌کند، زیرا جزو مشاغل حساس قرار گرفته‌اند و نیاز به مجوز ارکان چهارگانه دارند.