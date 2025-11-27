نمایندگان اقوام و مذاهب مختلف ایران، رویکرد دوگانه غرب در قبال حقوق بشر، آثار تحریم‌های اقتصادی بر استان‌های مرزی و تلاش‌های سیاسی برای تبدیل این تنوع به عامل تفرقه و ناامنی را مردود دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان اقوام و مذاهب مختلف ایران که برای شرکت در هجدهمین نشست مجمع مسائل مربوط به اقلیت‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو حضور دارند، در دیدار با گزارشگر ویژه این نهاد با تأکید بر اینکه تنوع فرهنگی کشور سرمایه وحدت ملی است، رویکرد دوگانه غرب در قبال حقوق بشر، آثار تحریم‌های اقتصادی بر استان‌های مرزی و تلاش‌های سیاسی برای تبدیل این تنوع به عامل تفرقه و ناامنی را مردود دانستند.

هیئت جمهوری اسلامی ایران متشکل از نماینده جامعه زرتشتیان، دو نماینده از قوم کرد، نماینده قوم بلوچ و نماینده جامعه سنی مذهب امروز (پنجشنبه ۶ آذر ۱۴۰۴) با نیکولاس لورات گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور اقلیت‌ها ملاقات کردند.

در این ملاقات، هیات ایرانی بر موضوعاتی همچون تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر استان‌های مرزی کشورمان، رویکرد دوگانه و سیاسی غرب با موضوع حقوق بشر، ضرورت حفظ تنوع فرهنگی به عنوان یک امتیاز برای کشور‌ها و اجتناب از تبدیل آن به عامل تفرقه، نفاق و ناامنی تاکید کرد.

نمایندگان اقوام و مذاهب مختلف ایران گفتند: همه مردم ایران بدون هر گونه تبعیضی، از کلیه حقوق شهروندی برخوردار هستند و از حق تضمین شده‌ای برای مشارکت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بهره‌مند هستند.

گفتنی است، مجمع مسائل مربوط به اقلیت‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازوکاری ذیل شورای حقوق بشر است که بر اساس قطعنامه A/HRC/RES/۶/۱۵ این شورا برای فراهم کردن بستری جهت گفت‌و‌گو و همکاری درباره حقوق اقلیت‌های ملی، قومی، دینی و زبانی ایجاد شده است.

این مجمع هر سال به‌مدت دو روز در ژنو و با هدایت گزارشگر ویژه حقوق اقلیت‌ها برگزار می‌شود و با حضور کشور‌های عضو، نهاد‌های حقوق بشری، نهاد‌های ملی و نمایندگان جوامع اقلیت، به بررسی چالش‌ها، ظرفیت‌ها و تجارب موفق در اجرای اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی، قومی، دینی و زبانی می‌پردازد و در پایان، جمع‌بندی و توصیه‌های موضوع‌محور خود را به شورای حقوق بشر ارائه می‌کند.