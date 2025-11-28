پخش زنده
امروز: -
هر کد ملی فقط میتواند برای یک خودرو از سهمیه سوخت استفاده کند و سایر خودروها باید با نرخ ۵ هزارتومان سوختگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ براساس مصوبه جدید هیئت وزیران، از نیمه دوم آذر ماه، تغییرات مهمی در نحوه سوختگیری خودروها در کشور اعمال خواهد شد.
بر این اساس، سهمیه بنزین خودروها با کارت سوخت شخصی مشخص شده و نرخهای مختلف تعیین میشود: سهمیه اول تا ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه دوم تا ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان خواهد بود. هر مصرف بیش از ۱۶۰ لیتر، با نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه میشود.
این نرخ پنج هزار تومانی با توجه به قیمت تولید بنزین در پالایشگاهها محاسبه شده؛ به طوری که هر لیتری بنزین با قیمت ۵۰ هزار تومان از پالایشگاه به دولت تحویل میشود و تنها ۱۰ درصد آن توسط مردم پرداخت میشود، مابقی به صورت یارانه انرژی توسط دولت تأمین میشود.
همچنین، سهمیههای بنزین برای خودروهای دولتی (به غیر از آمبولانسها)، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و خودروهای خارجی وارداتی حذف میشود. هر کد ملی فقط میتواند برای یک خودرو از سهمیه سوخت استفاده کند و سایر خودروها باید با نرخ ۵۰۰۰ تومان سوختگیری کنند.
مصوبه جدید همچنین به توسعه و تنوع سبد سوخت و تبدیل خودروهای تولید سال ۹۴ به بعد به دوگانهسوز با هزینه رایگان اشاره دارد.
هدف از این مصوبه مدیریت مصرف انرژی است؛ چرا که روزانه حدود ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف میشود که ۱۰ درصد آن وارداتی است و سالانه حدود ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.