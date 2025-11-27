پخش زنده
حضرت آیت الله خامنهای فرمودند: شایعاتی درست میکنند که دولت ایران به واسطه فلان کشور به آمریکا پیغام فرستاده است که این، دروغ محض است و چنین چیزی حتماً وجود نداشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی امشب در سخنانی تلویزیونی خطاب به ملت عزیز ایران، با تاکید بر ضرورت تقویت و استمرار قدرتمندانه بسیج در نسلهای پی در پی بهعنوان «یک ثروت بزرگ، حرکت همگانی و عامل افزایش قدرت ملی»، ناکامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را در تحقق هیچ یک از اهداف حمله به ایران، نشانه شکست بدون تردید آنها خواندند و با بیان چند توصیه به ملت، همه مردم و جناحهای سیاسی را به حفظ و تقویت اتحاد ملی فراخواندند.
ایشان با اشاره به لزوم اقدام مسئولان در بزرگداشت بسیج، بسیج را حرکت ارزشمند ملی و برخوردار از انگیزههای خدایی و وجدانی، دارای اعتماد به نفس و غیرتمندی برشمردند و افزودند: نسل چهارم بسیج یعنی نوجوانان عزیز در سراسر کشور آماده بهکار و تلاش است و حرکت ارزشمند و بسیار مهم بسیج باید نسلهای متوالی در کشور بالنده، مستمر، کاملتر و قویتر دست به دست شود.
رهبر انقلاب وجود حرکتی مانند بسیج را برای هر کشوری راهگشا و مفید دانستند و افزودند: کشوری مانند ایران که علناً در مقابل قلدرها و چاقوکشهای بینالمللی ایستاده و سینه سپر کرده بیش از همه کشورها به بسیج نیاز دارد.
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به ضرورت مقاومت ملتها در مقابل طمعورزی و دخالتهای سلطهگران گفتند: عنصر عظیم مقاومت که در ایران پایهگذاری شد و رشد یافت امروز در شعارهای حمایت از فلسطین و غزه در مناطق مختلف جهان از جمله کشورهای غربی و حتی آمریکا، قابل مشاهده است.
ایشان زنده بودن و نشاط بسیج را مایه رشد مقاومت ملتها در مقابل ستمگران جهان برشمردند و افزودند: مستضعفین جهان با رشد مقاومت، احساس پشتیبانی و قدرت میکنند.
رهبر انقلاب در تبیین چیستی بسیج افزودند: بسیج در شکل سازمانی خود و بهعنوان بخشی از سپاه پاسداران در مقابل دشمنان چهرهای با صلابت و در قبال مردم چهرهای خدمتگزار دارد، اما مهمتر، عقبه بسیار وسیع بسیج است که در سراسر کشور و در وجود هر شخص و مجموعه غیور، آماده بهکار، پرانگیزه و پرامید در عرصههای اقتصادی، صنعتی، علمی، دانشگاه، حوزه، تولید، محیط کسب و کار و دیگر عرصهها تجلی دارد.
حضرت آیتالله خامنهای «بسیج با این تعریف عام و همه شمول» را خنثیکننده نقشه دشمن در زمینههای نظامی، اقتصادی، تولیدی، فناوری و همه زمینهها خواندند و گفتند: دانشمندان عزیزی که در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسیدند، طراحان، سازندگان و پرتابکنندگان موشکها، هرکسی که با منطق محکم و بیان رسا در مقابل شایعهپراکنیها و وسوسهها روشنگری کرد و میکند، پزشک و پرستار فداکاری که در جنگ بیمارستان را ترک نکردند و قهرمانان ورزشی که در میادین بینالمللی به خدا، دین، کشور و ملت ابراز ارادت میکنند چه عضو سازمانی بسیج باشند چه نباشند، همه بسیجیاند.
ایشان افزودند: امام که به بسیجی بودن خود افتخار میکرد در پی چنین بسیج فراگیری بود، بسیجی که مربوط به قشر خاصی نیست و همه اقوام – اصناف و قشرها را در برمیگیرد.
رهبر انقلاب در نکته پایانی خود درباره بسیج به همه مسئولان دستگاههای دولتی تاکید کردند: مانند یک بسیجی، به وظایف خود با ایمان، انگیزه و غیرت عمل کنید.
حضرت آیتالله خامنهای در بخش دیگری از سخنانشان، در خصوص مسائل منطقه و جنگ ۱۲ روزه گفتند: در جنگ ۱۲ روزه، ملت ایران بیتردید هم آمریکا و هم رژیم صهیونیستی را شکست داد. آنها آمدند و شرارت کردند، اما کتک خوردند و دست خالی برگشتند و به هیچیک از اهداف خود نرسیدند که این، شکستی واقعی برای آنها بود.
ایشان با اشاره به سخنانی مبنی بر طراحی ۲۰ ساله رژیم صهیونیستی برای جنگ با ایران، گفتند: آنها برای جنگی برنامهریزی کرده بودند که در آن بتوانند با تحریک ملت، مردم را هم به جنگ با نظام وادار کنند، اما قضیه برعکس شد و به نحوی ناکام شدند که حتی زاویهداران با نظام نیز در کنار نظام قرار گرفتند و اتحادی عمومی در کشور پدید آمد.
رهبر انقلاب گفتند: البته ما هم خسارتهایی دیدیم و به اقتضای طبیعت جنگ، جانهای عزیزی از دست ما رفت، اما جمهوری اسلامی نشان داد که کانون اراده و قدرت است و میتواند بیواهمه از هیاهوها، قدرتمندانه بایستد و تصمیم بگیرد. ضمن اینکه خسارات مادی وارد بر دشمن متجاوز بسیار بیشتر از خسارتهای مادی ما بود.
ایشان به ضررهای بزرگ آمریکا در جنگ ۱۲ روزه اشاره کردند و افزودند: آمریکا در این جنگ به شدت ضرر کرد چرا که با وجود بهکارگیری آخرین تسلیحات پیشرفته هجومی و دفاعی نتوانست به هدفش یعنی فریب دادن ملت و همراه کردن آنها با خود دست یابد بلکه اتحاد ملت بیشتر شد و آمریکا را هم ناکام گذاشتند.
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به بیآبرویی و بدنامی شدید رژیم صهیونیستی در فاجعه غزه بهعنوان یکی از مهمترین فجایع تاریخ منطقه، خاطرنشان کردند: آمریکا در این قضیه کنار رژیم غاصب قرار گرفت و به شدت بیآبرو و بدنام شد چرا که مردم دنیا میدانند رژیم صهیونیستی بدون آمریکا قادر به این همه فاجعهآفرینی نیست.
ایشان منفورترین انسان در دنیای کنونی را رئیس دولت صهیونیستی و منفورترین سازمان و باند حاکم بر دنیا را رژیم صهیونی خواندند و افزودند:، چون آمریکا در کنار آنها قرار دارد، منفوریت صهیونیستها به آمریکا هم سرایت کرده است.
رهبر انقلاب، دخالتهای آمریکا در نقاط مختلف جهان را از دیگر عوامل انزوای روزافزون آن دانستند و گفتند: دخالت آمریکا در هر منطقهای، باعث جنگافروزی و یا نسلکشی، ویرانی و آوارگی است.
ایشان جنگ پر خسارت و بینتیجه اوکراین را نمونهای از دخالتهای آمریکا دانستند و افزودند: رئیس جمهورکنونی آمریکا که میگفت سه روزه این جنگ را حل خواهد کرد، اکنون پس از حدود یک سال، در حال تحمیل طرح ۲۸ مادهای به کشوری است که آن را وارد جنگ کردهاند.
حضرت آیتالله خامنهای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، تجاوز به سوریه و جنایات آن در کرانه غربی و وضع اسفبار غزه را مصادیق دیگری از حمایتهای عیان آمریکا از جنگ و جنایت رژیم پلید برشمردند و گفتند: البته شایعاتی درست میکنند که دولت ایران به واسطه فلان کشور به آمریکا پیغام فرستاده است که این، دروغ محض است و چنین چیزی حتماً وجود نداشت.
ایشان با اشاره به خیانت آمریکا حتی به دوستان خود در ازای حمایت از باند صهیونی و جنایتکار و تلاش برای جنگافروزی در دنیا بخاطر نفت و منابع زیرزمینی که دامنه آن امروز به آمریکای لاتین نیز رسیده است، گفتند: چنین دولتی، قطعاً دولتی نیست که جمهوری اسلامی در پی همکاری و ارتباط با آن باشد.
حضرت آیتالله خامنهای در بخش پایانی سخنان خود چند توصیه خطاب به ملت بیان کردند که اولین آنها حفظ و تقویت اتحاد ملی بود.
ایشان گفتند: اختلافات میان قشرها و جناحهای سیاسی وجود دارد، اما مهم این است که در مقابل دشمن همچون جنگ ۱۲ روزه، کنار هم باشیم که این همبستگی عامل بسیار مهمی برای اقتدار ملی است.
رهبر انقلاب با توصیه به حمایت از رئیس جمهور و دولت خدمتگزار گفتند: کار اداره کشور سخت و سنگین است و دولت نیز کارهای خوبی از جمله ادامه کارهای نیمه تمام شهید رئیسی را شروع کرده که انشاءالله نتایج آن را مردم خواهند دید.
پرهیز از اسراف در همه موارد از جمله نان، گاز، بنزین و اقلام خوراکی توصیه سوم رهبری به ملت بود. ایشان اسراف را از مهمترین خطرها و ضررها برای خانوادهها وکشورخواندند و گفتند: اگر این همه اسراف نباشد بدون شک اوضاع کشور خیلی بهتر خواهد بود.
توصیه آخر رهبر انقلاب به مردم تقویت ارتباط با خداوند و تضرع و دعا برای همه چیز از جمله باران، امنیت و عافیت بود تا خداوند، اسباب اصلاح امور را به فضل خود فراهم کند.