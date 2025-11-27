همزمان با هفته بسیج مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای منطقه خلیل آباد و داداش آباد تبریز در مسجد امام زمان (عج) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ سیف زاده فرمانده سپاه ناحیه غدیر تبریز در مراسم گرامیداشت شهدای منطقه خلیل آباد و داداش آباد تبریز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ایران اسلامی و شهدای جبهه مقاومت گفت:بسیجیان ما ادامه دهنده راه شهدا هستند و برگزاری این یادواره‌ها ادامه راه همان شهدای بزرگی است که جانشان را در راه اسلام و انقلاب اسلامی تقدیم کردند.

وی با تاکید بر اینکه تکریم خانواده معظم شهدا از رسالت‌ها و وظایف اصلی همه ما است افزود:به فرمایش قرآن کریم شهدا زنده‌اند و نزد پروردگار دارای روزی هستند و گمان نکنید شهدا مرده‌اند.