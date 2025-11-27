پخش زنده
معاون اجرایی رئیسجمهور با تشریح عملکرد و برنامههای دولت در استان بوشهر تأکید کرد: اجرای عدالت آموزشی، توسعه انرژیهای پاک و تقویت مهارتآموزی سه اولویت اصلی دولت چهاردهم است و این رویکرد با تحقق بیسابقه بودجههای استانی، جهش ۱۴ برابری در انرژی خورشیدی و افزایش سرانه فضاهای آموزشی، در عمل دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان بوشهر با قدردانی از تلاشهای مسئولان استان گفت: «از زحمات آقای زارعی، استاندار محترم بوشهر و همه مدیرانی که برای پیشرفت استان تلاش میکنند، تشکر میکنم. رویکرد ما از روز اول این بوده که صادقانه با مردم حرف بزنیم و هرچه را مصوب میکنیم واقعاً عملی کنیم.»
مصوبات سفر و تحقق بیسابقه بودجه استان
قائمپناه با اشاره به مصوبات سفر دکتر پزشکیان به استان بوشهر در بهمنماه سال گذشته اظهار کرد: «در این سفر، ۳۱ مصوبه در قالب حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برای استان بوشهر به تصویب رسید. بخش مهمی از این منابع را سازمان برنامه و بودجه در سالهای ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و بخشی را نیز استان و دستگاههای اجرایی ملی باید تأمین کنند.»
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به روند تخصیص اعتبارات افزود: «در سال ۱۴۰۳ حدود هزار میلیارد تومان بودجه داشتیم، در حالی که برای سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۶ هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان پیشبینی شده است. فقط در سال گذشته ۲ هزار و ۱۹۶ میلیارد تومان تخصیص یافت که تقریباً دو برابر وعده اولیه است؛ این میزان تحقق، در نوع خود بیسابقه است.»
وی خاطرنشان کرد: «درصد تحقق تعهدات سازمان برنامه و بودجه برای سال ۱۴۰۳ حدود ۲۸۵ درصد بوده و استان نیز حدود ۸۰ درصد بودجه خود را تخصیص داده است. البته برخی دستگاههای اجرایی در استفاده از منابع و تبدیل آن به پروژههای عینی و قابل لمس برای مردم، هنوز جای کار و تلاش بیشتری دارند.»
قائمپناه با اشاره به جلسه قبلی خود درباره تسهیلات بانکی سفر ریاستجمهوری به بوشهر گفت: «جلسه قبلی ما درباره روند پرداخت تسهیلات به صنایع و ظرفیتهای کشاورزی و گردشگری استان بود که بخش قابل توجهی از آن محقق شده است. امیدواریم با پیگیری استاندار و مدیران استان، روند جذب تسهیلات و اجرای طرحها شتاب بیشتری بگیرد.»
اصلاح الگوی کشت و بهرهوری آب
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به اهمیت اصلاح الگوی کشت و مدیریت منابع آب اظهار کرد: «اگر فرهنگ کشاورزی را اصلاح کنیم و به کشاورزان آموزش دهیم، میتوانیم پیشرفت چشمگیری در بهرهوری آب و افزایش تولید داشته باشیم. امروز مصرف آب کشاورزی در استان حدود ۷۸۷ میلیون مترمکعب است که نشاندهنده استفاده بالا از منابع آبی است و ضرورت اصلاح شیوهها را دوچندان میکند.»
وی تأکید کرد: «یکی از برنامههای دولت، استفاده بهینه از منابع آب و توسعه آبیاری نوین و کممصرف است تا با همین منابع محدود، تولید بیشتری برای استان و کشور رقم بخورد.»
جهش در انرژیهای پاک و مدیریت ناترازی انرژی
قائمپناه با تأکید بر اهمیت حرکت به سمت انرژیهای تجدیدپذیر گفت: «سیاست دولت این است که بهصورت جدی به سمت انرژیهای پاک، بهویژه انرژی خورشیدی حرکت کند. مردم با مدیریت مصرف گاز میتوانند به افزایش تولید و کاهش ناترازی انرژی کمک کنند.»
معاون اجرایی رئیسجمهور افزود: «در حوزه انرژی خورشیدی، عملکرد استان بوشهر بسیار خوب بوده و شاهد پیشرفت ۱۴ برابری هستیم. از طرف دیگر، سال گذشته به دلیل ذخیره ناکافی سوخت و آغاز زودهنگام زمستان، ناچار شدیم در بخش صنعت خاموشی بدهیم و در مقاطعی با شرمندگی به مردم هم محدودیت تحمیل شد. امروز با افزایش ذخایر سوخت و توسعه انرژی خورشیدی، تلاش میکنیم چنین وضعیتی تکرار نشود.»
وی با اشاره به برنامه ملی توسعه خورشید افزود: «آرزوی ما این است که پنلهای خورشیدی در روستاها و شهرهای ما گسترش یابد تا هم محیط زیست سالمتری داشته باشیم و هم شهرهای بزرگ را از آلودگی نجات دهیم. بر اساس برنامهریزی انجامشده، تا فروردینماه ۷ هزار مگاوات برق از طریق پنلهای خورشیدی وارد شبکه توزیع کشور خواهد شد.»
عدالت آموزشی و جهش در فضاهای آموزشی
معاون اجرایی رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه عدالت آموزشی پرداخت و گفت: «یکی از محورهای اصلی دولت دکتر پزشکیان، تحقق عدالت آموزشی است. از آغاز کار دولت، برنامه مشخصی برای توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش در مناطق مختلف کشور در دستور کار قرار گرفته است.»
قائمپناه با ارائه گزارشی از وضعیت استان بوشهر اظهار کرد: «در این استان تاکنون ۲۲۶ کلاس درس آماده و تحویل شده و تا بهمنماه نیز ۳۰۰ کلاس دیگر به بهرهبرداری خواهد رسید.
سرانه فضای آموزشی استان روند رو به رشدی داشته و اکنون به حدود ۶/۱۷ مترمربع رسیده است؛ امید داریم تا پایان سال این رقم به ۷ مترمربع افزایش یابد.»
وی با اشاره به نمونههای الهامبخش مشارکت مردمی در آموزش گفت: «اصلاح نظام آموزشی بر مبنای مهارتآموزی و مشارکت مردم است. نمونهای مانند “مادر شین”، زن کرد بزرگواری که با دیه فرزند از دسترفتهاش مدرسه ساخت، نشان میدهد چگونه میتوان از دل رنج، امید و سازندگی آفرید.»
معاون اجرایی رئیسجمهور خاطرنشان کرد: «هر اندازه برای توسعه آموزش و پرورش سرمایهگذاری کنیم، در واقع برای آینده خود و کشورمان سرمایهگذاری کردهایم؛ دختران و پسران امروز، مدیران و تصمیمگیران فردای این سرزمین خواهند بود.»
مهار تورم، اصلاح ساختار دولت و مدیریت یارانه بنزین
قائمپناه با اشاره به فشار تورم بر معیشت مردم گفت: «تورم فشار زیادی بر مردم وارد کرده است. دکتر پزشکیان بارها تأکید کردهاند که ریشه بخش مهمی از تورم، در خود ساختار دولت و مجلس است؛ وقتی هزینههای دولت را بالا میبریم، فضاهای اداری را گسترش میدهیم و درآمد متناسبی ایجاد نمیکنیم، ناچار به چاپ پول میشویم و نتیجه آن تورم است.»
وی افزود: «به همین دلیل از خود دولت شروع کردهایم و در حال کاهش بخش قابل توجهی از نیروها و هزینهها هستیم. طبق قانون برنامه هفتم، باید حداقل ۲۰ درصد کاهش در حجم و هزینههای دولت ایجاد شود. هدف ما افزایش بهرهوری و رضایتمندی مردم است.»
معاون اجرایی رئیسجمهور در ادامه به موضوع بنزین اشاره کرد و گفت: «برای تأمین معیشت مردم و حفظ منابع ارزی کشور، ناچاریم در الگوی مصرف و واردات تجدیدنظر کنیم. اگر با روال فعلی ادامه دهیم، مجبور خواهیم بود حدود ۶ میلیارد دلار بنزین وارد کنیم، در حالی که در سالهای گذشته همین میزان را صادر میکردیم.»
وی تصریح کرد: «برای حذف این ۶ میلیارد دلار واردات، تصمیم گرفته شد قیمت بخشی از مصرف بنزین که تاکنون با نرخ ۳ هزار تومان عرضه میشد، به ۵ هزار تومان برسد؛ اما رئیسجمهور تأکید کردهاند که مابهالتفاوت این افزایش قیمت، فقط برای تأمین کالابرگ استفاده شود. برای دهکهای اول تا هفتم، این مبلغ بهصورت اعتبار در حساب کالابرگ واریز میشود تا فشار تورم بر معیشت مردم کاهش یابد و از سوی دیگر، ارز کشور بهجای واردات بنزین، صرف تولید و سرمایهگذاری شود.»
قائمپناه اضافه کرد: «در زمان اجرای این طرح، همه خودروهای دولتی، خودروهای مناطق آزاد و خودروهای تازه شمارهشده نیز موظف خواهند بود بنزین با نرخ ۵ هزار تومان مصرف کنند تا عدالت در اجرا رعایت شود.»
سلامت، نظام ارجاع و سرمایه اجتماعی
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به برنامههای دولت در حوزه سلامت گفت: «یکی از برنامههای اصلی دولت چهاردهم، استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده و سطحبندی خدمات است تا براساس بار بیماری و نیاز واقعی، بیمارستانها و تجهیزات توزیع و مدیریت شوند. دکتر پزشکیان شخصاً پیگیر اجرای این مدل است تا خدمات سلامت عادلانهتر و کارآمدتر ارائه شود.»
وی در ادامه به اهمیت سرمایه اجتماعی و حکمرانی محلهمحور اشاره کرد و گفت: «سرمایه اجتماعی موضوعی کلیدی است و مستقیماً به شیوه اداره محلهها و شهرها برمیگردد. رئیسجمهور پیگیر آن است که محلهها تا حد امکان از طریق مراکز بهداشتی، مساجد و نهادهای محلی، خود را اداره کنند. مردم صاحب کشورند و وظیفه ما سیاستگذاری و تسهیلگری است؛ این مردم هستند که باید به ما بگویند چه کارهایی باید انجام شود.»
دیپلماسی فعال و جایگاه منطقهای ایران
قائمپناه با اشاره به تحولات منطقهای و جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: «در جنگ ۱۲ روزه، جمهوری اسلامی ایران بهگونهای عمل کرد که طرف مقابل ناگزیر به پذیرش آتشبس شد. در حوزه دیپلماسی نیز دولت چهاردهم موفقیتهای چشمگیری داشته است؛ امروز کشورهای منطقه به آمریکا میگویند حل مسائل و مشکلات منطقه بدون ایران ممکن نیست و باید با ایران تعامل داشت.»
وی در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: «ایران ظرفیتهای بزرگی در حوزه آموزش، انرژی، اقتصاد دریامحور و سرمایه انسانی دارد. اگر همه ما، از دولت و مجلس تا بخش خصوصی و نظام بانکی، برای تولید، عدالت و پیشرفت رقابت مثبت داشته باشیم، ایران عزیزمان پیروز و جاودان خواهد بود.»