رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی گفت: دادگستری‌های استان همواره حامی و پشتیبان سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بوده و تلاش می‌کنند شرایط لازم را برای القای امنیت روانی و اطمینان سرمایه گذاران فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،خلیل‌الهی در بازدید از کشت و صنعت شهید سلیمانی گفت:همان‌گونه که امسال از سوی مقام معظم رهبری به‌ عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است دادگستری استان هم با الگوبرداری از این راهبرد توانسته در حوزه قضایی به رسالت خود که کمک به رفع موانع حقوقی بخش تولید و سرمایه‌گذاری است به خوبی عمل کند.

وی با تاکید بر این‌که رشد اقتصادی و اشتغالزایی فقط با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی میسر می‌شود خاطر نشان کرد: کشت و صنعت شهید سلیمانی خداآفرین نیز از جمله واحد‌های بزرگ مقیاس و با ضریب اشتغال بالا در سطح استان است که بهره‌برداری از آن می‌تواند زمینه کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد و بهبود معیشت مرزنشینان شهرستان خداآفرین را فراهم کند.

گفتنی است محبوب علیلو دادستان مرکز آذربایجان شرقی هم در بازدید سرزده از کشت و صنعت شهید سلیمانی خداآفرین خلیل‌الهی رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی را همراهی می‌کرد.