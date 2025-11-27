پخش زنده
وزیر کشور که برای حضور در همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری به اردبیل سفر کرده بود، امروز با حضور در شهرک صنعتی شماره ۲، مرحله نخست کارخانه تولید انواع قوطی و پروفیل فولادی را افتتاح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ کارخانه تولید انواع قوطی و پروفیل فولادی اردبیل، که با سرمایهگذاری بخش خصوصی راهاندازی شده و در مرحله نخست ظرفیت تولید سالانه ۵۰ هزار تن محصول و ایجاد ۱۲۰ فرصت شغلی مستقیم را دارد، و قرار است در مراحل بعدی با نصبِ خطوطِ جدید، ظرفیتِ تولید و اشتغالِ آن بهطور قابلتوجهی افزایش یابد.