وزیر کشور که برای حضور در همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به اردبیل سفر کرده بود، امروز با حضور در شهرک صنعتی شماره ۲، مرحله نخست کارخانه تولید انواع قوطی و پروفیل فولادی را افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ کارخانه تولید انواع قوطی و پروفیل فولادی اردبیل، که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی راه‌اندازی شده و در مرحله نخست ظرفیت تولید سالانه ۵۰ هزار تن محصول و ایجاد ۱۲۰ فرصت شغلی مستقیم را دارد، و قرار است در مراحل بعدی با نصبِ خطوطِ جدید، ظرفیتِ تولید و اشتغالِ آن به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد.