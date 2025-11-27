اطفای حریق جنگلهای نمنق جلفا
مدیر کل محیط زیست آذربایجان شرقی با اشاره به آخرین وضعیت جنگلهای نمنق جلفا گفت:اطفای حریق در منطقه به طور کامل انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،مجید فرشی گفت:از ظهر دیروز در جنگلهای نمنق جلفا (دیزمار غربی) هیچگونه گزارشی مبنی بر آتش سوزی مجدد صورت نگرفته یک منطقه شب گذشته به طور مختصر دچار آتش سوزی شده بود که توسط نیروهای امدادی سریعا خاموش شد.
وی ادامه داد:به دلیل شرایط منطقه نیروهای امداد رسانی اعم از منابع طبیعی و محیط زیست در منطقه حضور مستمر دارند.
وی با بیان اینکه مردم نگران نباشند گفت:جا دارد از همه اهالی محلی و نیروهای مردمی تشکر کنم که طی چند روز اخیر برای اطفای این جنگل پا به پا نیروهای امداد رسانی حضور داشتند.