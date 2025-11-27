پخش زنده
عباس میرزاد؛ ضمن بازدید از چندین طرح صنعتی و کشاورزی شاخص، بر حمایت از سرمایهگذاران و رفع موانع اجرایی آنها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام از طرحهای تولیدی شهرستان ایوان؛ مشکلات طرح های: قارچ هلان، کشتارگاه صنعتی دام، کارخانه آرد، پتروپالایش و غشاگستر ایوان، مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به نقش این طرحها در ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی منطقه، تصریح کرد: مشکلات این واحدها در کارگروههای تخصصی استان، پیگیری میشود.
میرزاد همچنین؛ از راهاندازی بخش فیلتراسیون شرکت فولاد زاگرس ایوان؛ تا پایان آذر ماه خبر داد و افزود: در صورت راهاندازی نشدن این بخش در موعد مقرر؛ ادامه فعالیت آن، بررسی خواهد شد.