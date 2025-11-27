به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،دلسوختگان دور رفت لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور را با صدرنشینی به پایان رساند.

تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم، عصر امروز در دیداری از هفته هفتم لیگ دسته یک باشگاه‌های کشور در گروه سوم، به مصاف تیم بازرگانی آذرپناه مشهد رفت و در پایان به تساوی یک - یک رضایت داد.

در این بازی که در ورزشگاه شهید بهشتی مشهد برگزار شد، تک گل نماینده قم را فردین قاسمی به ثمر رساند.

دلسوختگان با این تساوی ۱۷ امتیازی شد تا در پایان دور رفت این رقابت‌ها با ۵ پیروزی و دو تساوی در صدر جدول گروه سوم بایستد.