پخش زنده
امروز: -
تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم در دیداری از هفته هفتم لیگ دسته یک باشگاههای کشور به تساوی برابر تیم بازرگانی آذرپناه مشهد رضایت داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،دلسوختگان دور رفت لیگ دسته اول فوتسال باشگاههای کشور را با صدرنشینی به پایان رساند.
تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم، عصر امروز در دیداری از هفته هفتم لیگ دسته یک باشگاههای کشور در گروه سوم، به مصاف تیم بازرگانی آذرپناه مشهد رفت و در پایان به تساوی یک - یک رضایت داد.
در این بازی که در ورزشگاه شهید بهشتی مشهد برگزار شد، تک گل نماینده قم را فردین قاسمی به ثمر رساند.