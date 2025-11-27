به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،خسرو کنعانی در جمع معاونان و مدیران جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی اظهار کرد:در چارچوب رویکرد تحول‌گرای جهاددانشگاهی استان و بر اساس برنامه جدید توسعه، ساختاری نوین با عنوان شورای راهبرد و تصمیم‌سازی تشکیل می‌شود تا جهت‌گیری‌های کلان سازمان بر پایه تحلیل، شواهد تخصصی و خرد جمعی شکل گیرد.

وی با اشاره به اینکه این شورا نقطه آغاز یک نگاه نو در مدیریت جهاددانشگاهی استان است افزود: سال‌ها تجربیات سازمان نشان داده است که تصمیم‌گیری‌های فردی می‌تواند آسیب‌هایی به فلسفه وجودی جهاددانشگاهی و عملکرد آن وارد کند. امروز زمان آن رسیده است که تصمیمات بزرگ نه بر مبنای سلیقه فردی بلکه بر پایه مشارکت، بررسی کارشناسی و نگاه آینده‌نگر اتخاذ شوند.

کنعانی تاکید کرد: شورای راهبرد و تصمیم‌سازی به‌عنوان یک بستر رسمی و راهبردی وظایف مهمی چون تدوین مسیر‌های تحول و توسعه سازمان، تحلیل تخصصی مسائل و چالش‌های پیش‌رو، ارائه پیشنهاد‌های کاربردی و اثرگذار برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و طراحی آینده جهاددانشگاهی استان با تکیه بر شواهد، نوآوری و نگاه بلندمدت را بر عهده خواهد داشت.

سرپرست جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی افزود: هدف ما از تشکیل این شورا تقویت همفکری و ایجاد یک نظام تصمیم‌سازی پایدار و قابل اتکا است. با اتکا به دانش و تجربه اعضای این شورا می‌توانیم از آسیب‌های ناشی از تصمیم‌گیری‌های فردی فاصله بگیریم و مسیر توسعه کوتاه‌مدت و بلندمدت سازمان را با دقت، مشترک و آینده‌نگرانه ترسیم کنیم.

کنعانی در ادامه با اشاره به ترکیب اعضای شورای راهبرد و تصمیم‌سازی اظهار کرد: در تشکیل این شورا تلاش شده است مجموعه‌ای متنوع و کارآمد از ظرفیت‌های انسانی جهاددانشگاهی گرد هم آورده شود. ترکیب شورا شامل نمایندگانی از تمامی بخش‌ها و واحد‌های سازمان، روسای پیشین جهاددانشگاهی استان، مدیران خلاق و با تجربه، نمایندگان معاونت‌های مختلف، نماینده رسانه‌های جهاددانشگاهی، نماینده امور بانوان و سایر بخش‌های سازمان است.

وی افزود: یکی از مهمترین اهداف ما این است که همه صداها، دیدگاه‌ها و تجربه‌های ارزشمند موجود در سازمان در فرآیند تصمیم‌سازی حضور داشته باشند. به همین دلیل در نخستین جلسه شورا نیز درباره تکمیل ترکیب اعضا و افزودن افراد موثر دیگر بحث و بررسی صورت خواهد گرفت تا این شورا بیشترین کارآمدی و جامعیت ممکن را داشته باشد.

کنعانی خاطرنشان کرد: جهاددانشگاهی سازمانی مبتنی بر دانش و نوآوری است و تصمیم‌گیری در چنین نهادی باید بر شواهد، خرد جمعی و نگاه علمی استوار باشد. امیدواریم با مشارکت فعال اعضای شورا، بتوانیم تحولی واقعی و ماندگار در مسیر توسعه استان رقم بزنیم.