به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مرتضی نعمتی کاراته‌کای ملی‌پوش قمی با کسب ۲ پیروزی و قبول یک شکست در مرحله گروهی وزن منهای ۷۵ کیلوگرم رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان راهی مرحله یک هشتم نهایی شد.

نعمتی در بازی نخست گروهی رایان تلی‌لی از تونس را یک - صفر شکست داد، در بازی دوم با نتیجه ۲ - ۱ برابر نورقنات آزیکونوف از قزقستان مغلوی شد و در بازی سوم ۸ - ۱ کوئینتین ماهالودن کاراته‌کاس بلژیکی را شکست داد و به عنوان نفر دوم گروه چهار این وزن به جمع ۱۶ کاراته‌کای برتر راه یافت.

رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان از امروز به میزبانی قاهره، پایتخت مصر آغاز شده و تا یکشنبه ۹ آذر ادامه خواهد داشت.