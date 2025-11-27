به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ جاور صفاری گفت: در پی برخورد سواری پراید به عابر پیاده در منطقه ساحلی جفرود خمام، این عابر پیاده به شدت مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.

رئیس پلیس راه گیلان افزود: در این تصادف عابر پیاده که مردی ۶۴ ساله بود، به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.

وی گفت: کارشناسان پلیس راه علت این تصادف را بی توجهی راننده سواری پراید به جلو اعلام کردند.