به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهدی شکاری گفت: در راستای تقاضای مردمی و در بازدید استاندار از منطقه کالیماتی مبنی بر تامین نهاده دولتی برای ساربانان و طبق دستور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، ۲۴ تن جو و ۲۰ تن سبوس از محل سهمیه دولتی، بین ساربانان و مالکان شتر‌های شهرستان در محل فروشندگی شهرک کالیمانی توزیع شد.

وی افزود: تخصیص این میزان نهاده افزون بر سهمیه تعیین‌شده با هدف تقویت فعالیت شترداران در شرایط سخت خشکسالی و کمبود بارش انجام شده است.

وی با بیان اینکه شهرستان‌های مانه، اسفراین، فاروج و جاجرم از مناطق پیشرو در پرورش شتر هستند، افزود: در حال حاضر ۲ هزار و ۶۱۱ نفر شتر در استان وجود دارد که عمده پرورش آنها با هدف تولید گوشت انجام می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی تصریح کرد: بخش زیادی از شترداران استان در مناطق محروم و از اقشار کم‌درآمد هستند و حمایت از آنان در پایداری تولید نقش مهمی دارد.

شکاری همچنین با اشاره به ارزش اقتصادی گوشت و کرک شتر، گفت: تولید سالانه حدود ۱۱۰ تن گوشت شتر در خراسان شمالی در سال‌های اخیر نقش مؤثری در تنوع‌بخشی به سبد پروتئینی خانوار و کاهش فشار خشکسالی بر دامداران داشته است.

وی خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی در راستای تأمین امنیت غذایی کشور، افزایش تولید گوشت شتر را به‌عنوان یکی از محور‌های برنامه خودکفایی گوشت قرمز دنبال می‌کند.