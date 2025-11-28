پخش زنده
خراسان شمالی رتبه دوم هفتمین دوره مسابقات سراسری باران وحی کشور را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مراسم اختتامیه هفتمین دوره مسابقات قرآنی «باران وحی» ویژه مددجویان کمیته امداد، با حضور آیت الله محسن کازرونی رئیس هیت امنای کمیته امداد و قائممقام کمیته امداد و جمعی از مسئولان و نمایندگان استانهای برتر و هزار نفر از برگزیدگان در مشهد برگزار شد.
در این دوره از جشنواره، در سطح کشور ۴۳۷ هزار نفر ثبتنام کردند که از میان آنها ۴ هزار نفر به مرحله کشوری راه یافتند.
استان خراسان شمالی با ۳۰٬۷۶۱ شرکتکننده حضوری گسترده و کمنظیر داشت و با رشد ۳۶۰ درصدی نسبت به سال گذشته، جهشی چشمگیر را در فعالیتهای قرآنی رقم زد.
استان در پایان مسابقات موفق شد رتبه دوم کشوری را از نظر میزان مشارکت و عملکرد کمی به دست آورد.
همچنین از استان خراسان شمالی ۱۷ نفر به عنوان برگزیدگان کشوری مورد تجلیل قرار گرفتند که شامل ۶ پسر و ۱۱ دختر بودند.
این دوره از مسابقات در ۲۱ رشته برگزار شد که شامل رشتههای تخصصی قرآنی از جمله تحقیق، ترتیل و حفظ و رشتههای آوایی مانند مدیحهسرایی، اذان و سایر بخشهای فرهنگی–هنری بود.
گفتنی است: مسابقات سراسری قرآنی باران وحی هدف ترویج فرهنگ قرآنی در بین خانوادههای مددجویان برگزار میشود.