نمایش اقتدار بسیجیان در شهرستانهای استان با حضور باشکوه بسیجیان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ همایش باشکوه گرامیداشت سالروز تأسیس بسیج مستضعفین، همزمان با پنجم آذرماه با شعار محوری «بسیج - مردم - اقتدار ملی» و شعار روز «بسیج - اقتدار - اتحاد مقدس»، با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا و مسولین شهرستانی در اسفراین، شیروان، جاجرم و صفی آباد، مانه و سملقان برگزار شد.
در این آئین که با حضور گسترده بسیجیان، جمعی از فرماندهان و مسئولان استانی همراه بود، جلوههایی از انسجام، آمادگی و اقتدار ملت بزرگ ایران به نمایش گذاشته شد.
در پایان این مراسم از فرماندهان پایگاههای بسیج در شهرستانها تجلیل شد.