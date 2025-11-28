روستای کرگلین در ساوجبلاغ، با وجود جمعیت ۹۰ خانوار، در سال‌های اخیر توانسته به یک نمونه موفق در توسعه کشاورزی، دامداری و رونق تولید روستایی تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، روستای کرگلین در سال‌های اخیر شاهد تحولاتی چشمگیر در بخش کشاورزی و دامداری بوده و همین پیشرفت‌ها موجب افزایش انگیزه زندگی و مهاجرت معکوس به این روستا شده است.

هادی منصورزارع، دهیار این روستا، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: «مطالبات مردم در قالب طرح‌های مشخص گردآوری و به شورای اسلامی ارائه شد و پس از بررسی در بخشداری و دادستانی، برای اجرا به تصویب رسید. امروز بیش از ۹۰ درصد این مصوبات عملیاتی شده و خروجی آن در ارتقای تولید کشاورزی و دامداری کاملاً ملموس است.»

وی افزود: «دهیاری کرگلین نخستین دهیاری در کشور است که ساختمان اداری خود را با بهره‌گیری از انرژی‌های نو تجهیز کرده و بدون استفاده از برق شبکه فعالیت می‌کند. حتی سیستم پایش تصویری روستا نیز با همین انرژی پاک فعال است.»

دهیار کرگلین همچنین از ساخت ساختمان مدیریت بحران، ساماندهی ساخت‌وساز، تشویق مردم به توسعه دامداری و ایجاد بستری مناسب برای راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی به‌عنوان اقدامات مهم این دهیاری نام برد و گفت: «مدیریت صحیح منابع مالی و اعتمادسازی میان مردم باعث شده روستا در مسیر توسعه پایدار قرار بگیرد.»

به گفته اهالی، افزایش تولیدات کشاورزی، رونق کارگاه‌های محلی و حمایت دهیاری از دامداران، چشم‌انداز تازه‌ای برای اقتصاد این روستا ایجاد کرده و زمینه تثبیت جمعیت و پویایی بیشتر زندگی در کرگلین را فراهم آورده است.