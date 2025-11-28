به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، کیوان رحیمی با اشاره به اینکه این پرنده شکاری از متخلفان کشف و ضبط شده بود، اظهار کرد: بالابان پس از گذراندن دوره‌ای از مراقبت‌های دامپزشکی و نگهداری تخصصی در مرکز بازپروری حیات‌وحش، به سلامت کامل رسیده و شرایط لازم برای بازگشت به طبیعت را به دست آورده است.

وی افزود: کارشناسان محیط زیست پس از ارزیابی وضعیت جسمی و رفتاری این پرنده، اقدام به رهاسازی آن در زیستگاه طبیعی کردند تا مسیر حیات خود را در محیط امن و طبیعی ادامه دهد.

رحیمی همچنین با اشاره به ویژگی‌های زیستی این گونه بیان کرد: بالابان با نام علمی Falco cherrug از بزرگ‌جثه‌ترین و قدرتمندترین شاهین‌های جهان است و به دلیل سرعت و مهارت کم‌نظیر در شکار، در فرهنگ منطقه خاورمیانه جایگاه ویژه‌ای دارد. گستره پراکنش این گونه از اروپای شرقی تا آسیای مرکزی و بخش‌هایی از خاورمیانه و چین امتداد می‌یابد و در ایران نیز بیشتر به صورت مهاجر زمستانه مشاهده می‌شود.