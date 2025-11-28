مدیرکل دامپزشکی لرستان گفت: ۴۱۶ کیلوگرم گوشت قرمز غیر بهداشتی که از مبدأ تهران به سمت خوزستان در انتقال بود، کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا. سیمای استان لرستان، مصطفی زبردست گفت: ۴۱۶ کیلوگرم گوشت قرمز با هویت و بسته بندی نامشخص در اتوبوس مسافربری از مبدأ تهران به سمت خوزستان جاساز شده بود که توسط همکاران دامپزشکی استان و با همکاری دستگاه قضایی و تعزیری و یگان امداد شهرستان بروجرد کشف و ضبط شد.

وی اعلام کرد: حمل هر گونه گوشت قرمز و سفید نیازمند رعایت شرایط بهداشتی حمل و نقل فرآورده‌های خام دامی با مجوز بهداشتی و قرنطینه‌ای دامپزشکی و همچنین هویت مشخص است.

مدیرکل دامپزشکی استان گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و محموله نیز تا تعیین تکلیف بهداشتی ضبط موقت شده است.

زبردست از هم استانی‌ها خواست: هر گونه حمل و نقل و نگهداری غیر بهداشتی گوشت را با شماره ۱۵۱۲ یا با مراجعه به نزدیک‌ترین پست دامپزشکی اطلاع رسانی کنند.