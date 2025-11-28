تیم‌های نساجی مازندران و شهرداری نوشهر امروز جمعه در هفته سیزدهم لیگ آزادگان به مصاف حریفان خود می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ هفته سیزدهم لیگ آزادگان امروز جمعه هفتم آذرماه با انجام چند دیدار پیگیری می‌شود که در میان آنها، دو تیم نماینده استان مازندران نیز به میدان می‌روند.

تیم نساجی مازندران که با ۹ برد و ۳ مساوی، صدرنشین بلامنازع و تنها تیم بدون شکست لیگ است، امروز از ساعت ۱۵ به مصاف مس شهربابک خواهد رفت.

این تیم با ۳۰ امتیاز در صدر جدول قرار دارد، درحالی که حریفش با ۱۹ امتیاز سوم است.

داوری این مسابقه بر عهده فرهاد امینی خواهد بود با کمک‌گیری از محمد هاشمی‌نسب و علی فراهانی. حسین اسماعیلی داور چهارم و محمدرضا امینی ناظر این دیدار هستند.

شهرداری نوشهر دیگر نماینده استان نیز امروز از ساعت ۱۴ در استادیوم شهدای چالوس پذیرای صنعت نفت آبادان، تیم رده چهارمی لیگ، خواهد بود.