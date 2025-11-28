به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گفت: این برنامه با هدف آشنایی کودکان با فرهنگ فاطمی، ترویج مفاهیم اخلاقی و انسان‌دوستانه و ایجاد فضای معنوی در محیط‌های آموزشی اجرا شد.

طاهری گفت: در جریان برگزاری این سفره‌ها، مربیان و اعضای حوزه دانش‌آموزی با همراهی نوگلان هلال‌احمری، آیین‌های ویژه فاطمیه را اجرا کرده و مفاهیم احترام، مهربانی و سیره حضرت زهرا (س) را به زبان کودکانه برای آنان تبیین کردند.