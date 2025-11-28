در آخرین روز هفته بسیج و همزمان با سراسر کشور، ۱۰۰ طرح محرومیت‌زدایی و اقتصاد مقاومتی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، مردم و خیرین در استان خراسان شمالی به بهره‌برداری رسید.

طرح‌های حوزه آب در اولویت و در صدر این پروژه‌ها قرار دارند. این اقدام در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه متوازن در استان انجام شده است.

محرومیت‌زدایی رسالت اصلی انقلاب و امتداد راه انبیاست.

استاندار خراسان شمالی در آیین افتتاح طرح‌های محرومیت‌زدایی و اقتصاد مقاومتی سپاه جوادالائمه (ع) گفت: حرکت در مسیر برپایی عدالت، کاهش شکاف میان فقیر و غنی و رفع محرومیت، از فلسفه‌های اصلی خلقت و پیام رسالت پیامبران است.

بهمن نوری افزود: خدمت به محرومان همواره مورد تأکید انبیا بوده و نتیجه جلسات مدیران باید در نهایت دعای خیر این قشر از جامعه باشد.

نوری با بیان اینکه هدف‌گذاری اصلی مدیران باید رسیدگی به امور مردم، به‌ویژه محرومیت‌زدایی باشد، خاطرنشان کرد: بسیجیان با تعهد و خلوص نیت در خط مقدم اجرای اقدامات مردمی و جهادی قرار دارند و نقش مهمی در تحقق اهداف عدالت‌محور دارند.

وی همچنین اطلاع‌رسانی صحیح فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی را مورد تأکید امام راحل و رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: صدا و سیما در بازتاب این اقدامات و آگاهی‌بخشی به مردم نقشی مؤثر و تعیین‌کننده دارد.

استاندار خراسان شمالی از مدیران خواست با پیگیری مستمر در وزارتخانه‌های متبوع برای جذب منابع جدید و کمک به توسعه استان تلاش کنند.

وی خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید در کانون فعالیت‌ها قرار گیرد؛ چراکه همرزمان شهدا این اقدامات جهادی را برای خدمت به مردم انجام می‌دهند و باید این حقیقت برای جامعه تبیین شود.

نوری در پایان تأکید کرد: پرچم شهدا باید همواره برافراشته بماند و ترویج راه و سیره آنان از اولویت‌های اساسی استان است.