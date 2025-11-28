پخش زنده
کنارگذر انتهای گاوخانه اراک جان باختن یک راکب موتورسیکلت را به فهرست حوادث خود افزود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ اورژانس پیشبیمارستانی استان مرکزی اعلام کرد: در پی وقوع یک سانحه رانندگی، مردی ۶۵ ساله در صحنه حادثه جان باخت.
روز گذشته در پی گزارش تلفنی به واحد ارتباطات اورژانس پیشبیمارستانی استان مرکزی، وقوع تصادف بین یک دستگاه موتورسیکلت و سواری پارس در کنارگذر انتهای گاوخانه اراک اعلام شد.
با دریافت این گزارش، بی درنگ یک تیم اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.
در این حادثه، راکب ۶۵ ساله موتورسیکلت به علت شدت جراحات وارده به ناحیه سر و اندامها، پیش از رسیدن عوامل اورژانس در صحنه فوت کرد.